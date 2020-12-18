Большой Камень, Приморский край, , 10:29 — REGNUM В Приморье на «Восточной верфи» 18 декабря спустили на воду первый дальневосточный краболов «Охотск». Закладку краболова сделали в ноябре 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Краболов передадут заказчику в сентябре 2021 года после завершения постройки судна.

Судно назвали символично — Охотск был первым городом Дальнего Востока, а краболов стал первым краболовом, построенным на дальневосточных судостроительных предприятиях.

Напомним, строительство краболова осуществляется в рамках инвестиционных квот, поручения президента РФ Владимира Путина по диверсификации военно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции.

Длина и ширина «Охотска» — 63,27 и 10,6 метра соответственно. Водоизмещение — 1586 тонн, объём перевозки живого краба — до 100 тонн.

Всего в портфеле «Восточной верфи» — пять краболовных судов проектов 03141 и 03140 для добычи живого краба и производства готовой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года заложили восемь судов для добычи краба на Находкинском судоремонтном заводе в Приморье. Суда построят в рамках инвестиционных квот в течение пяти лет.