Москва, , 14:01 — REGNUM Некоторые опасные виды водорослей-динофлагеллят, из-за которых вода цветёт с выделением токсинов, иногда впадают в «спячку» и линяют, сбрасывая свою старую оболочку. Биологи выяснили причины этого явления, сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) со ссылкой на статью в научном журнале Scientific Reports.

Учёные отметили, что динофлагелляты живут в морях и пресных водоёмах по всему миру и занимают важно место в экосистемах. Вода из-за них цветёт, что представляет опасность для человека и обитателей водоёмов. В неблагоприятных условиях они могут перестраивать свою оболочку и линять.

Бурное размножение бурых или сине-зеленых водорослей, а также фотосинтезирующих бактерий приводит к появлению на воде больших ярких пятен. При этом водоросли выделяют в воду токсины, чтобы расчистить пространство от конкурентов. Так, активное размножение динофлагеллят вида Prorocentrum cordatum вызывает так называемые «красные приливы».

Учёные под руководством старшего научного сотрудника Института цитологии РАН Ольги Матанцевой пытались понять, при каких условиях водоросль уходит в спячку, сбрасывая внешние оболочки. При этом образуется циста — твердая структура, защищающая клетку.

Исследователи меняли температуру, уровень солености, количество питательных веществ и скорость движения воды. Оказалось, что чаще всего формирование цисты происходило при резком понижении температуры, сильном взбалтывании питательной среды или изменениях солености. Постепенное потепление воды, добавление в нее антибиотиков, повышение кислотности на водоросли не повлияло.

Учёные продолжат исследования, чтобы понять влияние глобального потепления и деятельности человека на жизненный цикл этих водорослей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее цветение водорослей-динофлагеллятов специалисты назвали одной из причин гибели морских обитателей у берегов Камчатки.

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