Петропавловск-Камчатский, , 21:38 — REGNUM Причины массовой гибели флоры и фауны у побережья Камчатки имеют, вероятнее всего, природный характер. К такому предварительному выводу пришла научная группа РГО, которая с 11 по 13 октября работала на полуострове.

В состав группы входили специалисты МГУ им. М.В. Ломоносова, Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и Центра подводных исследований РГО.

Были обследованы водотоки, дренирующие восточные склоны Козельского вулкана между полигоном Радыгино и рекой Налычево, — именно они рассматривались как потенциальные источники техногенного загрязнения, от которого могли погибнуть морские обитатели.

Были взяты пробы воды и грунта, образцы флоры и фауны в районе Халактырского пляжа, острова Старичков, бухт Спасения, Большая и Малая Лагерная, проведена фото‑ и видеосъёмка на глубинах от 5 до 36 метров.

Помимо побережья эксперты осмотрели военный полигон Радыгино и полигон ядохимикатов Козельский.

«По результатам выполненных работ однозначно установлено, что в последнее время не было каких-либо значительных поступлений загрязняющих веществ техногенного происхождения в русловую сеть притоков Авачинского залива и в сам залив, которые могли бы привести к воздействиям на прибрежную экосистему океана, — прокомментировал доцент кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ Сергей Чалов, — При этом рекогносцировочной фотосъёмкой с воздуха были охвачены несколько десятков километров нижнего течения реки Налычева, реки Мутнушка, ручья Козельский. Отсутствуют следы каких-либо воздействий на русловую сеть с территорий военных объектов: 90-го авиационного полигона, полигона Радыгино, учебно-тактического поля Мокрый Песок. Козельское захоронение ядохимикатов также находится в стабильном состоянии, никаких возможных путей проникновения ядохимикатов на прилегающие территории и в водные объекты нет».

Учёные пришли к выводу, что наиболее вероятная причина указанных процессов — кислородное голодание, вызванное массовым развитием микроводорослей в сентябре 2020 года. Вследствие массового размножения одноклеточных водорослей (динофлагелляты и цианобактерии) на глубинах приблизительно 5−15 метров происходило снижение уровня кислорода. Кроме того, в воде присутствовали токсины, выделяемые некоторыми видами одноклеточных водорослей.

По предварительным данным, цветение водорослей продолжалось с начала сентября по начало октября с пиком численности 25−30 сентября. Соответственно, замор животных мог идти в течение месяца и, вероятно, продолжается и сейчас в определённых участках акватории.

«Ясны и потенциальные причины сложившейся ситуации. Средние температуры воды в Авачинском заливе Тихого океана в сентябре 2020 года были на несколько градусов выше нормы, что способствовало распространению водорослей, в целом типичных для Тихого океана и обычно массово встречающихся в более южных широтах, — отметил Сергей Чалов.

Этой же версии придерживается и начальник научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Семёнов.

«Всё указывает на то, что причины замора в океане — природные. При погружении видны следы массовой гибели гидробионтов, но это произошло примерно месяц назад. Сейчас мы увидели признаки восстановления флоры и фауны океана. В слое воды от 5 до 15 метров гидробионты находятся немного в угнетённом состоянии, но это не выжженная пустыня, — сообщил он, — На берегу какого-то невероятного количества выбросов с мёртвыми животными мы не обнаружили. Но в выбросах присутствуют животные, которых там быть не должно: осьминоги, крабы. Из-за цветения многочисленных водорослей уменьшилось количество кислорода в придонном слое, потому что водоросли размножаются в большом количестве и погибают. Животные испытывают кислородное голодание и погибают. Вместе с тем, возможно, и выделение специфических токсинов при жизни этих водорослей. Но поскольку это влияние на каждое конкретное животное или человека изучено не так хорошо, то это нужно наблюдать, смотреть в динамике».

На данный момент образцы, собранные учёными, доставлены в Москву в лаборатории Российской академии наук и МГУ. Подробные результаты исследований будут оглашены до 24 октября.