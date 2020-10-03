Вашингтон, , 16:11 — REGNUM Американские учёные на основе технологий искусственного интеллекта разработали систему, позволяющую выявлять недавние кратеры на Марсе. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения американского аэрокосмического агентства NASA.

Для поиска следов падения метеоритов на поверхность Марса планетологи используют изображения, получаемые с космических аппаратов на околомарсианской орбите. Один из таких аппаратов — Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) — работает уже более 14 лет. С помощью изображений, полученных с камер MRO, учёные выявили более 1000 новых кратеров на Марсе.

Обычно учёные обрабатывают эти снимки вручную и для тщательного изучения одного изображения требуется около 40 минут. Для автоматизации этого процесса учёные из Лаборатории реактивного движения решили привлечь специалистов по технологиям искусственного интеллекта.

С этой целью была создана нейронная сеть, которая была обучена поиску кратеров на базе 7 тысяч обработанных людьми изображений. После этого учёные применили эту нейросеть для анализа всей базы из около 112 тысяч изображений, полученных с зонда MRO. Это позволило учёным выявить около 20 возможных недавних кратеров.

«Точность работы искусственного интеллекта уступает возможностям специалистов. Но такие инструменты могут оказать значительную поддержку. Это открывает новые возможности для совместной работы учёных и систем искусственного интеллекта, что позволит ускорить ход научных исследований», — отметил компьютерный специалист NASA Кири Вагстафф.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в мае 2019 года зонд MRO совершил 60-тысячный оборот по орбите вокруг Марса.