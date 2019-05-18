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Зонд MRO совершил 60 тысяч оборотов вокруг Марса

Техника

Станция была выведена на орбиту вокруг Марса в марте 2006 года

Вашингтон, 18 мая 2019, 15:27 — REGNUM  Автоматическая межпланетная станция американского аэрокосмического ведомства NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) совершила 60 тысяч оборотов по орбите вокруг Марса. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Зонд MRO был запущен 12 августа 2005 года. 10 марта 2006 года космический аппарат был выведен на орбиту вокруг Марса высотой 255−300 км. Период обращения MRO составляет около 112 минут, 16 мая аппарат совершил 60-тысячный оборот вокруг Марса.

MRO используется не только для получения снимков поверхности планеты, также аппарат работает в качестве ретранслятора. Он передаёт на Землю сигналы от космических аппаратов, работающих на Марсе. В NASA отметили, что в мае объём данных, переданных аппаратами с поверхности Марса (в основном с марсохода Curiosity) через MRO, преодолеет отметку в 1 Терабит (128 Гигабайт). Всего же станция передала на Землю более 361 Терабита данных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года NASA опубликовало фотографии марсохода Curiosity, полученные с камеры HiRISE, установленной на MRO.

Читайте ранее в этом сюжете: NASA опубликовало снимки марсохода Curiosity на поверхности Марса

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