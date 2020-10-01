Париж, , 19:46 — REGNUM Во Франции завершились аукционы по распределению частот для сетей пятого поколения (5G) между французскими телекоммуникационными компаниями. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает Reuters.

По итогу аукционов, которые были организованы Агентством по управлению электронными коммуникациями и длились три дня, французская казна пополнилась на 2,8 миллиардов евро.

Все были проданы 10 блоков частот по 10 мегагерц. Телекоммуникационная компания Orange получила 4 таких блока, компания SFR приобрела 3 блока, Bouygues Telecom и Iliad — по 2.

Напомним, 15 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна обязана перейти на сети пятого поколения (5G), чтобы обеспечить технологический прогресс.

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