Париж, , 18:35 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна обязана перейти на сети пятого поколения (5G), чтобы обеспечить технологический прогресс, передает Le Figaro.

«Франция должна перейти на 5G», — объявил Макрон, выступая в понедельник, 14 сентября, перед представителями цифровых компаний. Он также сослался на открытое письмо, подписанное мэрами 68 французских городов и рядом депутатов Национального собрания, назвав последних приверженцами «масляной лампы».

"Франция — это страна братьев Люмьер, страна инноваций… Да, Франция должна перейти на 5G, поскольку это путь инноваций», — продолжил президент. Говоря об открытом письме, призывающем ввести мораторий на использование сетей 5G и осуществить всеобъемлющее исследование их влияния на климат и экологию, он добавил, что «возвращение к масляной лампе не могло бы ответить на современные экологические вызовы».

Как сообщало ИА REGNUM, около 70 мэров французских городов опубликовали открытое письмо в издании «Воскресный журнал» с требованиями провести «демократические дебаты» по строительству во Франции сетей пятого поколения (5G), а также немедленно ввести мораторий на их использование до лета 2021 года.

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