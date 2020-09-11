Наха, Япония, , 19:08 — REGNUM Правительство префектуры Окинава и компания PD AeroSpace, занимающаяся компическим туризмом, 10 сентября договорились начать подготовку «космического порта» в аэропорту Симодзисима на острове Мияко, префектура Окинава. Об этом сообщает газета Mainichi.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Генеральный директор PD AeroSpace Сюдзи Огава сказал, что остров станет базой для пассажирских полетов в космос. Он также сказал, что надеется на старт первого космического тура в 2025 году.

Компания рассчитывает отправить в космос 100 человек в 2025 году и увеличить эту цифру до 1000 в 2030 году. Предполагается, что во время 90-минутного полёта пассажиры смогут испытать состояние невесомости в течение пяти минут. Ожидаемая стоимость поездки составит около $141 тыс. на человека.

В 2021 году компания обещает провести испытательный полет беспилотного космического корабля.

Во время церемонии заключения соглашения заместитель губернатора Окинавы Киичиро Дзяхана заявил: «Это очень привлекательное и вдохновляющее предложение. Космическая отрасль — это область с огромными перспективами, которая продолжает развиваться во всем мире».