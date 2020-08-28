Екатеринбург, , 10:07 — REGNUM Пока новый вуз, анонсированный бывшими преподавателями ВШЭ не начал работать, трудно давать какие-то оценки его состоятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент Уральского федерального университета Валерий Амиров.

Он отметил. что здесь вызывают сомнения несколько заявляемых позиций. Во-первых, высшее образование строго регламентировано стандартами и иными документами, как такие стандарты будут работать в анонсируемом «свободном» учебном заведении — не ясно.

«Кроме того, есть сомнения и относительно тезиса об отсутствии «администрирования». Как может даваться высшее образование без администрирования — это мне тоже не очень понятно», — отметил доцент.

Что касается отсутствия идеологизированности учебного процесса, то, по мнению спикера, это тоже вряд ли выполнимо, поскольку любой общественный процесс идеологизирован и идеология так или иначе в образовании все равно функционирует. Тем более это актуально для людей, которые, как они сами заявляют, ушли с прежнего места работа именно по идеологическим основаниям.

«В остальном — посмотрим. В принципе, новые вузы создаются и имеют право на существование», — заключил Амиров.

Как сообщало ИА REGNUM, уволенные ранее преподаватели ВШЭ создают свой «Свободный университет». Инициаторы его создания объявили, что обучение в нём будет бесплатным, при этом не ожидается ни цензуры, ни административного давления.

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