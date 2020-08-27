Москва, , 23:11 — REGNUM Преподаватели Высшей школы экономики, уволенные в результате сокращения, прежде всего, гуманитарных специальностей, заявили сегодня о создании «Свободного университета», который начнёт свою работу в сети интернет.

«Новая газета» сообщает, что создатели «Свободного университета» обещают, что в нём не будет цензуры и административного давления, а также упрекают ВШЭ в том, что этот университет стал зависимой от государства площадкой, а основатели «Свободного университета» будут защищать «старые традиции». Сообщается также, что обучение в «Свободном университете» будет бесплатным, а сам он будет международным.

При этом не сообщается, какие именно «старые традиции» имеются в виду: традиции немецких университетов XIX века или традиции «Болонской системы», которые, однако, трудно признать «старыми».

Не сообщается также, кто будет оплачивать труд преподавателей, кто, как и где будет технически поддерживать работу нового университета, каков будет его официальный статус и каков будет статус его документов.