Вашингтон, , 01:48 — REGNUM Вакцины от коронавируса, создаваемые в США, вряд ли получат регистрацию до ноября. Об этом со ссылкой на руководителя Национального института здравоохранения США Фрэнсиса Коллинза 13 августа сообщает агентство Reuters.

По словам Коллинза, малая вероятность того, что потенциальные вакцины, разрабатываемые в рамках американской программы Operation Warp Speed, будут одобрены регуляторами раньше, чем в ноябре — декабре, связана с необходимостью проведения масштабных клинических испытаний.

Отмечается, что для получения достаточной информации о безопасности и эффективности препаратов для широкого применения, для испытаний необходимо привлечь около десяти тысяч добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, информацию о регистрации российской вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 довели до президента США Дональда Трампа. Представитель Белого дома отметила, что президенту также докладывают о ходе испытаний американской вакцины.

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