Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Регистрация Россией первой вакцины от коронавирусной инфекции может побудить президента США Дональда Трампа вступить в соперничество с РФ и как можно быстрее добиться одобрения аналогичного препарата в Соединённых Штатах, даже в ущерб необходимым исследованиям и проверкам. Такие опасения высказал целый ряд экспертов в сфере здравоохранения в США. Об этом сообщает газета The New York Times.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Уверена, это станет для него ещё одной причиной добиваться от американских исследователей и Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США ускорения работы», — считает бывший руководитель управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов Маргарет Хамбург.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в США три потенциальные вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, которые «подают огромные надежды», уже проходят финальную стадию клинических исследований.

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Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины. Она была разработана НИЦЭМ им Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получила название «Спутник V».

Как заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, разработанная в России вакцина от коронавируса безопасна. По его словам, она уже использовалась для синтеза и производства, а также разрабатывалась с учётом исследовательской работы и всеми стандартами проверки.

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