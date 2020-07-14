Токио, , 07:23 — REGNUM Японская автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2», возвращающаяся к Земле от астероида Рюгу с образцами, взятыми на его поверхности, прибудет домой в начале декабря. Об этом министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагиуда сообщил 14 июля в ходе регулярной пресс-конференции.

«Зонд «Хаябуса-2» должен будет вернуться на Землю 6 декабря», — заявил Хагиуда.

Как сообщало ИА REGNUM, японская автоматическая межпланетная миссия «Хаябуса-2» прибыла к астероиду Рюгу из группы Аполлона в июне 2018 года. В начале 2019 года космический аппарат взял две пробы грунта с поверхности астероида. Одну из них — из кратера, образовавшегося после проведения на его поверхности небольшого взрыва.

По мнению менеджера проекта Макото Ёсикавы из японского аэрокосмического агентства JAXA, станция «Хаябуса-2», возвращающаяся к Земле от астероида Рюгу, сможет использоваться для второй межпланетной миссии.

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