Небраска, США, , 17:05 — REGNUM Учёные из Национального центра анализа и противодействия биологической угрозе государственной исследовательской лаборатории биологической защиты министерства внутренней безопасности США установили, что естественный солнечный свет может быстро убивать вирус SARS-CoV-2 на поверхностях. Об этом сообщает портал ZME Science.

Исследователи обработали денежные купюры слюной, заражённой COVID-19, а затем подвергли её облучением солнечным светом. Было обнаружено, что при условиях летнего дня на 40° северной широты (40-я параллель), 90% вирусов уничтожаются за 6,8 минут.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что, по мнению доктора медицинских наук профессора Анатолия Альтштейна, в летний период темпы распространения коронавирусной инфекции снизятся.

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