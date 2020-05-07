Москва, , 08:56 — REGNUM В летний период темпы распространения коронавирусной инфекции снизятся. Такое мнение высказал в интервью «Пятому каналу» высказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

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При этом, по его словам, к замедлению распространения заболевания приведут не тёплая погода и солнечный свет, а иммунитет, который у людей обычно в это время года повышается.

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«Это не потому, что тепло или солнечный свет будут уничтожать тот вирус, который у нас находится внутри. Нет, конечно, — подчеркнул вирусолог. — У людей лучше иммунитет летом».

Профессор пояснил, что летом нет такой сосредоточенности в помещениях, как зимой. Альтштейн выразил надежду, что в ближайшие три месяца эпидемия коронавируса пойдёт на спад.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее исследование, проведённое сервисом путешествий Туту.ру совместно с российским сообществом экспертов по аналитическим данным Open Data Science, показало, что во многих городах России борьба с коронавирусной инфекцией продлится до сентября и дальше. При этом наиболее эффективный инструмент для снижения распространения болезни заключается в сочетании остановки работы транспорта и самоизоляции внутри городов.