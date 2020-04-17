Москва, , 10:14 — REGNUM Данные о геноме коронавируса нового типа показали, что вирус не возник в Ухане, а был завезён в этот китайский город неким инфицированным человеком. Об этом сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в опубликованном 17 апреля интервью ТАСС.

Он рассказал, что данные о 93 образцах генома коронавируса собрали пять авторитетных научных органов КНР. Они опирались на данные из 12 стран на четырёх континентах.

Вирус, появившийся в Ухане на рынке морепродуктов, имеет совокупность генов — гаплотип — H1. Он эволюционировал из гаплотипа Н3, которому предшествовали гаплотипы Н13 и Н38. Эти типы произошли от «предка» mv1.

«Ранее гаплотипа Н1 в Ухане был обнаружен лишь гаплотип Н3 и данный гаплотип не имеет никакого отношения к рынку морепродуктов в Ухане», — сказал посол.

Последовательностей генов Н13 и Н38 в Ухане никогда не было. Это означает, что образец Н1 на рынок морепродуктов попал от некого инфицированного человека. После этого в Ухане началась вспышка коронавирусной инфекции.

«Последовательность расположения генов не может обманывать», — подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Он добавил, что попытки обвинить Китай в начале эпидемии являются клеветой. Усилия этой страны позволили выиграть время для других стран, которые успели начать профилактику коронавирусной инфекции.

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