Нью-Дели, , 14:49 — REGNUM Температура воздуха в нескольких частях северной Индии превысила отметку в +45 °С, в связи с чем Метеорологическое управление Индии (IMD) выпустило 24 мая «красное» предупреждение для городов Дели и Чандигарха, а также для штатов Пенджаб, Харьяна и Раджастхан. Об этом 24 мая сообщает газета Hindustan Times.

Также глава регионального центра IMD Кулдип Шривастава рассказал изданию об «оранжевом» предупреждении о жаре в восточной части штата Уттар-Прадеш, где воздух в ближайшие 2−3 дня может прогреться до +47 °С.

Кроме этого, по словам синоптика, данное «красное» предупреждение о жаре является первым в этом летнем сезоне.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в индийском штате Раджстан была зафиксирована рекордная температура воздуха +51 °С, что побило температурный рекорд 64-летней давности.