Томск, , 22:42 — REGNUM Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) предложили обрабатывать медицинские маски наночастицами серебра для увеличения их противовирусной защиты и срока службы. Об этом сообщает пресс-служба ТПУ.

Исследователи ТПУ предлагают использовать для этого созданное ими ранее лекарство Арговит, которое представляет собой 20-процентный раствор наночастиц серебра, стабилизированных полимерными молекулами.

Отмечается, что он уже используется в ветеринарной практике при лечении вирусных и бактериальных инфекций, в Новосибирске на его основе производится антибактериальная косметика, а в Омске — средства для гигиены полости рта. Уже доказано, что наночастицы серебра имеют высокую противовирусной активностью и поэтому могут значительно повысить защитные свойства масок и респираторов.

В пресс-службе университета подчеркнули, что предложения томских учёных уже направлены в правительство России.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук (ИХТТМ СО РАН) разработали материал для медицинских масок, имеющий высокую антибактериальную и противовирусную активность.

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