Берлин, , 14:54 — REGNUM Коронавирус нового типа способен не только проникать в нейроны головного мозга, но и влиять на нейродегенеративные процессы. К такому выводу пришли немецкие и французские учёные, итоги их исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Биологи провели опыты с использованием своего рода муляжей мозга, которые были выращены из перепрограммированных стволовых клеток. Изначально их создавали для изучения вируса Зика, однако применили в период эпидемии SARS-CoV-2.

Специалисты, которыми руководил профессор немецкого Дюссельдорфского университета Джай Гопалакришнан, обработали муляжи культурами коронавируса, выделенными из тканей заразившихся им пациентов. Опыт подтвердил, что вирус проникает в нейроны мозга и губит их.

Кроме того, в нервных клетках накапливается токсичный тау-белок, а это может провоцировать развитие различных нейродегенеративных болезней, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Учёные предполагают, что последствия заболевания COVID-19 могут проявляться спустя долгое время. Стоит отметить, что статью не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, что говорит о необходимости осторожного отношения к выводам её авторов.

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