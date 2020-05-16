Гонконг, Китай, , 21:05 — REGNUM Учёные из университета Гонконга на искусственно выращенных клетках кишечника человека и летучей мыши установили, что возбудитель COVID-19 способен заражать клетки кишечника и передаваться от летучей мыши к человеку. Об этом сообщает Nature Medicine.

Исследователи установили, что кишечник и продукты жизнедеятельности могут выступать одними из прямых каналов распространения вируса. При этом человеческие отходы могут попадать в сточные воды и заражать их.

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Напомним, ИА REGNUM сообщало, что ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) также установили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них.

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