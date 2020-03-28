Ухань, Китай, , 21:09 — REGNUM Китайские учёные обнаружили, что наиболее тяжёлые случаи заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, сопровождаются тяжёлым поражением желудочно-кишечного тракта. Препринт статьи учёных опубликован в научной библиотеке medRxiv.org.

Исследователи из Уханьского университета изучили истории болезни 1,3 тыс. пациентов, у которых был диагностирован новый тип коронавируса. Из этого числа 83 больных находились в критическом состоянии, и половина из них в результате скончались. При этом у 86% пациентов, находившихся в тяжёлом состоянии, наблюдались серьёзные проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), практически для 50% из них они стали необратимыми. У второй половины симптомы поражения ЖКТ прошли после выздоровления.

Учёные отмечают, что схожие повреждения ЖКТ иногда вызывали и вирусы атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки MERS. Степень повреждения ЖКТ при коронавирусной инфекции также напрямую влияет на вероятность гибели пациента. Новые данные, считают китайские исследователи, необходимо учитывать, при определении необходимости госпитализации пациента с COVD-19.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что по данным Американской академии офтальмологии, ранним симптомом коронавирусной инфекции у некоторых пациентов может быть воспаление слизистой оболочки глаза.

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