Москва, , 15:14 — REGNUM Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» может получить мышей с генами человека для создания вакцины против COVID-19 уже в июне. Об этом заявил глава центра коллективного пользования «Геномное редактирование» Института биологии гена РАН Алексей Дейкин.

«Мы очень надеемся, что нам повезет, и что до конца июня мы будем держать в руках эту вот модель заболевания человека (трансгенных мышей), которая будет адекватна симптомам человека», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к работам по созданию генно-модифицированных мышей приступили ученые Белгородского государственного университета. Подопытные животные станут тест-системой для разработки антикоронавирусных вакцин и препаратов.

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