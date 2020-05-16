Москва, , 12:34 — REGNUM Вакцину против коронавируса в России могут зарегистрировать уже в августе 2020 года. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

«В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану, и не будет никаких неожиданностей», — сказал Гинцбург. Ранее директор центра «Вектор» Риант Максютов заявил, что вакцину против коронавируса в России планируется зарегистрировать в сентябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая на совещании по вопросам развития генетических технологий президент России Владимир Путин поручил обеспечить интеллектуальные права на вакцину после её создания.

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