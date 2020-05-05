Амстердам, , 13:48 — REGNUM Антитело, способное «победить новый коронавирус в лабораторных условиях», создано учёными из Утрехтского университета в Нидерландах. Об этом сообщает Bloomberg.

Моноклональное антитело 47D11 синтезировали специалисты из Нидерландов и ФРГ. Оно может воздействовать на белок в форме короны, который помогает вирусу SARS-CoV-2 проникнуть в человеческий организм.

Эксперимент подтвердил, что антитело 47D11 действует не только против коронавируса, но и против вируса с подобным белком, способного вызывать острый респираторный синдром. Теперь антитело будут тестировать на животных.

Моноклональными антителами называют полученные в лаборатории белки, которые похожи на те, что вырабатывает организм человека для борьбы с вирусами и бактериями.

Читайте также: В Израиле ученые разработали уникальный метод борьбы с коронавирусом — СМИ