Иерусалим, , 07:30 — REGNUM «Значительного прогресса» в создании метода борьбы с коронавирусной инфекцией удалось достичь специалистам Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона, сообщает издание «Едиот Ахронот».

Результаты работы были представлены министру обороны Израиля Нафтали Беннету.

Суть нового метода заключается, во введении в организм моноклональных антител, которые атакуют вирус и нейтрализуют его. Ученые намерены получить международный патент для своей разработки.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в ОАЭ распространили информацию о разработке в стране метода лечения COVID-19 на основе стволовых клеток.

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