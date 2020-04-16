Москва, , 14:33 — REGNUM Российская академия наук не располагает организационным ресурсом, позволяющим сосредоточить усилия на борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент РАН Александр Сергеев в ходе онлайн-собрания Научного совета РАН «Коронавирус — глобальный вызов науке».

«Многие задают вопрос, как участвует РАН. Мы особенно ощущаем, что у РАН нет прямого организационного ресурса, чтобы работать над актуальными проектами», — сказал Сергеев.

По его словам, нет возможности «поставить под ружьё» организации и институты, чтобы сосредоточить их работу на направлении борьбы с коронавирусом. Однако РАН действует в рамках своих полномочий. Так, Академия наук принимает активное участие в деятельности рабочей группы Минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергеев заявил об обращении надежд во всех странах к науке, на которой сейчас лежит очень большая ответственность.

Читайте подробнее: Глобальный вызов науке: учёные обсуждают COVID-19 — трансляция