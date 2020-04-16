Глобальный вызов науке — учёные обсуждают COVID-19

16 апреля научный совет Российской академии наук обсуждает изучение нового вируса, поиск вакцины и новые эффективные лекарственные средства. Онлайн-собрание «Науки о жизни» на тему «Коронавирус — глобальный вызов науке» проходит в Москве. Специалисты рассказывают, какими исследованиями занимаются учёные, что в настоящее время известно о COVID-19 и как граждане могут обезопасить себя от заражения.

Отметим, что, по данным на 16 апреля, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 28 тыс., при этом 232 человека после заражения умерли, а 2304 смогли выздороветь. За последние сутки было зафиксировано 3448 новых случаев инфицирования COVID-19.