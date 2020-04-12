Нью-Йорк, США, , 17:54 — REGNUM Фармацевтическая компания Pfizer готова приступить к клиническим испытаниям препарата, который показал свою эффективность в лечении заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV2, на ранней стадии. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Отмечается, что препарат показал высокую степень эффективности на стадии доклинических исследований. Изначально клинические испытания планировалось начать к концу года, но с учётом острой необходимости медицины в препаратах против COVID-19, испытания перенесены на третий квартал этого года.

По данным журналистов телеканала, после объявления компанией о разработке нового лекарства акции Pfizer подорожали на 2,3%. Еще в марте в Pfizer объявили о том, что совместно с немецкой фирмой BioNTech, начинают проводить испытания вакцины против COVID-19 на людях. В результате чего, с марта этого года акции Pfizer поднялись более чем на 25%.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что по данным Федерального медико-биологического агентства России выявлен препарат, полностью блокирующий развитие вируса, вызывающего COVID-19.

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