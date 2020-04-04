Бонн, Германия, , 23:59 — REGNUM Немецкие учёные установили, что излишнее употребление соли подавляет иммунную систему человека, способствуя развитию бактериальных инфекций внутренних органов. Об этом сообщила пресс-служба Университета Бонна.

Соль Ольга Гусева © ИА Красная Весна

Ранее учёные делали предположение, что диета богатая солью стимулирует иммунную систему, так как в опытах на животных было установлено, что инфицированные раны на коже заживают быстрее у животных, потребляющих повышенное содержание соли. Известно, что иммунные клетки (макрофаги) особо активны в присутствии соли.

Новое исследование учёных из Университетской клиники Бонна показало, что для всего остального организма действует обратное правило. Избыток соли в организме отфильтровывается почками, в которых есть датчик, активирующий данный механизм. Однако этот же датчик вызывает накопление в организме стероидных гармонов (глюкокортикоидов), которые подавляет функцию наиболее распространенного типа иммунных клеток в крови (гранулоцитов).

В результате организму гораздо сложнее сопротивляться бактериальным инфекциям. Опыты на мышах показали, что в тканях животных, которым давали пищу с повышенным содержанием соли, было обнаружено от 100 до 1000 раз большее количество болезнетворных бактерий.

Немецкие учёные также обследовали добровольцев, которые потребляли шесть граммов соли в дополнение к своему ежедневному рациону. Это соответствовало двум гамбургерам или двум порциям картофеля фри. Было выявлено, что их иммунные клетки намного хуже справились с бактериями после того, как испытуемые начали придерживаться данной диеты с высоким содержанием соли.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что подержать иммунитет в борьбе с осенними простудными заболеваниями поможет диета из продуктов с повышенным содержанием витамина С.

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