Москва, , 07:14 — REGNUM Подержать иммунитет в борьбе с осенними простудными заболеваниями поможет диета. Об этом диетологи сообщили в интервью РИА Новости.

Простудился Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР

В сезон резких перепадов температуры иммунитету поможет употребление продуктов с повышенным содержанием витамина С. Для этого диетологи рекомендуют употреблять в пищу квашеную капусту и болгарский перец в которых концентрация витамина С гораздо выше, чем в лимоне.

Также целебный витамин содержится в брокколи и моркови.

Напомним, в конце сентября в России стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Медики призывают массово вакцинироваться, так как грипп является одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем, и может одновременно поражать большие группы населения.

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