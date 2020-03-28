Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Работа гравитационно-волновых обсерваторий LIGO и Virgo приостановлена на неопределённый период в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте проекта LIGO.

Совместные наблюдения американской обсерватории LIGO и франко-итальянского детектора Virgo используются для экспериментального обнаружения гравитационных волн космического происхождения. 1 апреля 2019 года учёные этих проектов начали третий сеанс совместных наблюдений. Планировалось, что он продлится до 30 апреля 2020 года, однако из-за вспышки коронавируса было принято решение о досрочной остановке наблюдений.

«LIGO и Virgo приостановят наблюдения 27 марта 2020 года в 17:00 UTC [20:00 мск]. В настоящее время неизвестно, будут ли наблюдения возобновлены в ближайшем будущем, поскольку нынешняя всемирная пандемия COVID-19 требует, чтобы мы сделали здравоохранение и безопасность нашим главным приоритетом», — сообщается на сайте проекта LIGO.

Отмечается, что третий этап совместных наблюдений оказался очень плодотворным, несмотря на досрочную остановку. В ближайшее время учёные обработать полученные массивы данных и опубликовать результаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года директор лаборатории гравитационных волн LIGO Дэвид Рейтц рассказал, что предварительные данные наблюдений с детекторов LIGO и Virgo показали, что учёным впервые удалось зафиксировать слияние чёрной дыры с нейтронной звездой.