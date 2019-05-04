LIGO-Virgo могли зафиксировать поглощение нейтронной звезды черной дырой

Вашингтон, , 14:06 — REGNUM Предварительные данные, полученные с детекторов гравитационных волн LIGO-Virgo, свидетельствуют о том, что учёным впервые удалось зафиксировать слияние чёрной дыры с нейтронной звездой. Об этом рассказал CNN директор лаборатории гравитационных волн LIGO Дэвид Рейтц.

Американский проект LIGO, состоящий из двух обсерваторий, удалённых друг от друга на 3 тыс. км, был запущен в 2002 году с целью экспериментального обнаружения гравитационных волн космического происхождения. В 2003 году начал работу франко-итальянский детектор гравитационных волн Virgo. Впоследствии команды учёных, работающие на этих детекторах, договорились о совместной обработке данных.

В ходе последней серии наблюдений LIGO-Virgo учёным впервые удалось зафиксировать признаки поглощения нейтронной звезды чёрной дырой.

«Если эти данные подтвердятся, то это станет триумфом для LIGO-Virgo», — отметил Рейтц.

Учёный добавил, что для проверки этих данных потребуется долгая и кропотливая работа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля 2016 года команда LIGO-Virgo официально объявила о первом прямом наблюдении гравитационных волн, существование которых было предсказано Альбертом Эйнштейном.