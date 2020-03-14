Массачусетс, США, , 23:28 — REGNUM Стартап учёных из Массачусетского технологического университета планирует начать выпуск тест-полосок, которые за полчаса могут диагностировать коронавирус nCoV-2019. Об этом сообщает пресс-служба университета.

В настоящее время существуют два типа тестов обнаружения коронавируса. Первый определяет наличие в крови пациента антител против вируса. Однако, антитела вырабатываются только через несколько дней после заражения, во время появления симптомов заболевания. Второй тест может обнаружить ДНК вируса в мокроте человека с помощью полимеразной цепной реакции, однако на это требуется несколько часов.

Тест учёных из массачусетского технологического университета напоминает бумажные тест-полоски на беременность. Полоски бумаги покрывают антителами к вирусному белку. Отдельно готовят раствор, в котором антитела к вирусу связываются с наночастицам золота. В этот же раствор помещают биологический образец пациента. Когда тест полоску опускают в раствор вирусный белок соединяется с антителами и на тест-полоске в течении 20 минут появляется цветное пятно.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что произведенные в России диагностические системы для определения коронавируса дают результат максимум за два-четыре часа.

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