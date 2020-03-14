Москва, 14 марта 2020, 19:05 — REGNUM Около 95 тыс. исследований на наличие нового коронавируса COVID-2019 было проведено в лабораториях центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации. Об этом 14 марта сообщается на сайте ведомства.
«По состоянию
Подчеркивается, что все ведомственные лаборатории в стране обеспечены отечественными диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, которые были разработаны государственным научным центром «Вектор».
»В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено», — отмечают в Роспотребнадзоре.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роспотребнадзора опубликовали информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о сходстве и различиях гриппа и вируса COVID-19, вызывающего новый тип пневмонии (COVID-19).
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