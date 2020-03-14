Москва, , 19:05 — REGNUM Около 95 тыс. исследований на наличие нового коронавируса COVID-2019 было проведено в лабораториях центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации. Об этом 14 марта сообщается на сайте ведомства.

«По состоянию на 14.03.2020 проведено 94 852 лабораторных исследования, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что все ведомственные лаборатории в стране обеспечены отечественными диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, которые были разработаны государственным научным центром «Вектор».

»В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роспотребнадзора опубликовали информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о сходстве и различиях гриппа и вируса COVID-19, вызывающего новый тип пневмонии (COVID-19).

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