Москва, , 16:12 — REGNUM Что общего между народным хозяйством и государственной службой? То, что у них есть общая Академия при президенте РФ. О том, какие странные функции выполняет эта структура, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Здание РАНХиГС в Москве WL959

Термин «народное хозяйство», вкравшийся в название РАНХиГС, вероятно, является пережитком «темного советского прошлого». С обучением государственной службе в этой Академии дело обстоит не менее подозрительно, ведь каждый из видов госслужб укомплектован собственной академией, будь то Генштаб или министерства. Тем не менее РАНХиГС указывает в программе своего развития цель полного обеспечения потребностей «народного хозяйства» и государственной службы в своих выпускниках. Из самых знаменитых выпускников можно упомянуть Валентину Матвиенко — с той лишь поправкой, что начинала она учебу в Академии, когда Академия состояла при ЦК КПСС.

Проблема Академии — в ее грандиозности, ведь в подчинении ее ректора В. Мау — 11 проректоров, финдиректор, 10 директоров институтов, 118 кафедр, и этим список не исчерпывается. Как ни странно, имея такие впечатляющие масштабы, Академия не чурается вполне мелких тем, например, взяв на себя задачу за почти 3,5 млн рублей обучить органы госвласти в Тюменской области «противодействию манипуляциям в переговорах и управлению профессиональной управленческой сферой в условиях перегрузок и хаоса». При том, что при сосредоточении таких интеллектуальных мощностей под крышей одного РАНХиГС Академия вполне тянет на основной интеллектуальный центр, способный сказать свое веское слово на тему осуществления нацпроектов: достижение поставленных ими задач, казалось бы, должно являться основной целью государственного управления. Так для чего, в конце концов, существует РАНХиГС?

Читайте статью Андрея Маленького «Курочка по яйцу — альтернативная Академия всех наук. Зачем ей 118 кафедр?»