Москва, , 14:53 — REGNUM К Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме пристыковался грузовой космический корабль «Прогресс МС-13». Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе российского Центра управления полетами (ЦУП).

«Прогресс МС-13» был запущен 6 декабря текущего года с 31-й площадки космодрома Байконур. Запуск производился на ракете-носителе «Союз-2.1а», — говорится в сообщении.

В ЦУП отметили, что космический корабль был присоединен к стыковочному отсеку «Пирс». Сам процесс стыковки контролировали специалисты ЦУПа и российский экипаж Международной космической станции.

Сообщается, что на «Прогресс МС-13» для МКС было отправлено 650 кг топлива, 420 кг воды и 1360 кг сухих грузов. Кроме того, на космическом корабле для космонавтов было отправлено 50 кг баллонов с кислородом.

По информации Центра управления полетами, время от запуска «Прогресс МС-13» до его стыковки с МКС составило трое суток.

Напомним, 8 декабря текущего года грузовой корабль Dragon доставил на МКС робота CIMON-2 с искусственным «эмоциональным интеллектом». Он создан Германским аэрокосмическим центром совместно с компаниями Airbus и IBM. В его функциональные обязанности на станции входит помощь космонавтам.

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