Москва, , 13:23 — REGNUM Холдинг «Российские космические системы» (входит в Роскосмос) будет отслеживать за природными и техногенными катастрофами с помощью инфракрасного радиометра высокого разрешения, который планируется установить на МКС. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Отмечается, что радиометр позволит вести мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, стихийных гидрометеорологических явлений, а также позволит обнаружить очаги лесных и подземных пожаров, крупные тепловые выбросы загрязняющих веществ.

Кроме того, прибор сможет определять влажность почвы, уровень грунтовых вод и вести поиск подземных вод и геотермических источников. Завершение работ по созданию аппаратуры планируется в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года Роскосмос запустил в космос спутник «Метеор-М». Группировка «Метеор-М», создаваемая на орбите Земли, предназначена для оперативного получения глобальной гидрометеорологической информации в целях прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.

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