Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Разработки компании нейронных технологий Neuralink, основателем которой является Илон Маск, смогут решить проблемы повышения качества жизни людей, страдающих такими заболеваниями, как аутизм, шизофрения и анемия. Об этом предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX заявил в интервью журналисту Лексу Фридману.

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«Я думаю, что Neuralink прежде всего решит проблемы со многими нарушениями, связанными с мозгом. Речь может идти, в частности, об аутизме, шизофрении, потере памяти, — уточнил Маск, слова которого приводит издание Business Insider. — У всех бывают проблемы с памятью в определенном возрасте. Родители не могут вспомнить имена детей и тому подобное».

Маск заявил, что конечная цель Neuralink — объединить мозг человека с искусственным интеллектом. Он уверен, что только так — напрямую проникнув в мозг — можно хорошо понять его устройство и то, как он работает. Предприниматель убеждён, что люди не могут стать умнее цифровых суперкомпьютеров.

«Если вы не можете победить их, присоединяйтесь к ним», — отметил Маск.