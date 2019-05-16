Лекарство от аутизма, реально ли?

Хэтти Герц, , 12:20 — REGNUM

Аутистичному ребёнку бывает нелегко адаптироваться к этому миру, но случается и так, что самый большой вред ему неосознанно наносится тем, кто призван природой его защищать, — родителем, который, будучи движимым желанием помочь, берётся исцелить ребёнка от аутизма.

Практически каждый родитель ребёнка с расстройством аутистического спектра (РАС) хотел бы его вылечить. И интернет предлагает множество самых разных идей и методов — от адекватных способов коррекции до самых абсурдных и даже опасных. И, к сожалению, далеко не всякий родитель в состоянии разобраться и отделить одно от другого и не причинить своему чаду вред. Попробуем рассмотреть самые популярные методики и примеры.

Самое первое, что родители обычно винят в появлении у их ребёнка аутистической симптоматики, — конечно, прививки. Кому-то эту идею подсказали друзья, кто-то прочитал в интернете, а кто-то даже сам пришёл к таким выводам, решив, что если первые симптомы появились после вакцинации, то это непременно означает, что два события связаны. Распространение этих представлений ведёт к увеличению числа непривитых детей, и родители едва ли отдают себе отчёт в последствиях таких попыток оградить чад от аутизма.

Миф о связи вакцин и РАС уже довольно стар, неоднократно опровергнут, но, к сожалению, всё ещё весьма устойчив. А ведь началось всё с некорректного исследования и подтасованных данных ради искусственного создания мнимой связи вакцинации и возникновения аутизма, публикация которого уже давно отозвана и выводы которого не подтвердились ни в одном последующем исследовании. Сам же доктор Уэйкфилд, автор той злосчастной работы, был исключён из реестра врачей Великобритании за своё безответственное поведение во время исследований, подтасовку данных и нанесённый обществу вред.

Причины возникновения РАС носят смешанный характер — тут задействованы как наследственные механизмы, так и факторы среды. Генетическая предрасположенность может как проявиться, так и остаться в «спящем состоянии». РАС всё ещё изучается учёными, но совершенно точно уже известно, что его однозначно не вызывает: прививки. И тем не менее всё ещё есть очень много родителей, которые где-то что-то услышали, не проверили и приняли решение вступить в ряды антивакцинаторов.

Изобретение вакцин было очень важным моментом в нашей истории: оно привело к уменьшению детской смертности, устранило многие страшные заболевания и сделало жизнь человечества более благополучной и продолжительной. Отказ от вакцинации ведёт к падению коллективного иммунитета и, как следствие, к возвращению уже побеждённых серьёзных заболеваний и даже гибели детей. Случаев таких очень много — и чаще родители слишком поздно осознают свою ошибку и сожалеют, что когда-то поддались столь вредному модному течению.

Обратимся теперь к некоторым методам «лечения», к которым зачастую прибегают родители, и начнём с наиболее лёгких.

Существует целый ряд методик так называемой аудиторной интеграции, среди которых и популярный «метод Томатиса». «Метод Томатиса» (или аудио-психо-фонология) придуман Альфредом Томатисом, французским оториноларингологом (ЛОРом), выросшим в музыкальной семье. Томатис пытался лечить и корректировать своим методом не только проблемы со слухом, но и ещё немало нарушений и заболеваний, включая аутизм, депрессию, шизофрению, которые совершенно не находились в пределах его врачебной компетенции.

Сама по себе процедура безвредная, но бесполезная и недешёвая. Хотя сегодня сессии метода обросли, как водится, рядом дополнительных услуг, основная суть заключается в том, что ребёнок занимается прослушиванием через специальные наушники — «Электронное ухо» — музыки (в основном, Моцарта) или голоса матери, каким он мог бы быть слышим плодом, находящимся в утробе, с чередованием частот, которые, как подразумевается, должны тренировать мышцы среднего уха. Томатис считал, что причины перечисленных болезней связаны со слухом. Как бы то ни было, научные исследования показывают отсутствие статистически значимого результата метода Томатис для лечения и коррекции серьёзных нарушений и заболеваний.

Метод Томатиса хоть и является частью альтернативной бездоказательной медицины, не принесёт аутистичному ребёнку вреда — по сути своей это всего лишь бесполезная трата немалых денег. Сюда же относятся иппотерапия, дельфинотерапия, арт-терапия и ряд других, которые, конечно, не уменьшат симптоматику и не принесут никакого исцеления, но могут быть довольно приятным времяпрепровождением, что тоже неплохо. Это своего рода платные виды досуга, подаваемые в желанной обёртке «терапии», через которые ребёнок может получить удовольствие. Правда, здесь включается другой вопрос: эксплуатация диких животных, которая сама по себе неприятна, и особенно это справедливо для дельфинов, которые страдают в закрытых пространствах и от принуждения контактировать с человеком. Думать, всё же, надо не только об удовольствии для своего ребёнка, но и о том, приносит ли это вред другим вовлечённым.

3 sweetlouise Наушники

Ещё один очень дорогой, бесполезный, но без каких бы то ни было положительных сторон метод лечения аутизма — разнообразная гомеопатия. Бесполезен он потому, что гомеопатия не работает и не может работать не только для лечения аутизма, но и для любых других заболеваний вследствие полного отсутствия в препаратах действующего вещества. В основе гомеопатии лежит иррациональное представление о том, что вода сохраняет память о бывшем в ней когда-то действующем веществе. В Сети легко можно найти множество как статей с разбором, почему гомеопатия не работает, так и научных исследований, показывающих её полную неэффективность. Немало подробных трудов на русском языке на эту тему есть, например, у биолога и популяризатора науки Александра Панчина (ссылки на все материалы будут в конце статьи, среди них есть и Меморандум № 2 Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований «О лженаучности гомеопатии»).

Не менее популярным методом являются и разнообразные диеты. И вот с ними уже, пожалуй, стоит быть куда осторожнее, потому что от полноценности питания зависит здоровье и взрослого, и ребёнка. Самые расхожие из диет — безглютеновая, безказеиновая, исключающая сахар и пищевые красители. Мне и самой когда-то совершенно незнакомые активисты присылали сообщения о чудесном действии той или иной диеты с предложениями попробовать и исцелиться.

Безглютеновая и безказеиновая диеты, подразумевающие отказ от молочных и мучных продуктов, основываются на представлении, что белки — глютен и казеин — в процессе метаболизма производят опиоид-подобные пептиды, проникающие в кровь вследствие «повышенной проницаемости кишечника» (гипотетическое и непризнаваемое медициной явление) и попадающие в мозг, где связываются с опиоидными рецепторами, что якобы приводит к странному поведению людей с РАС.

Сами по себе безглютеновая и безказеиновая диеты показаны только людям с генетически предопределённой непереносимостью глютена (целиакией) и с аллергией на молочный белок казеин, которой подвержено очень небольшое количество людей. Среди них, разумеется, могут быть и люди с аутизмом, но ни целиакия, ни аллергия на казеин не являются ни причиной РАС, ни каким бы то ни было другим образом связанными с ним состояниями. Научные исследования не выявили влияния глютена или казеина на тяжесть симптоматики РАС, зато отсутствие молочных и злаковых продуктов в диете ребёнка может весьма отрицательно сказаться на состоянии здоровья и на развитии — будем честны, далеко не каждый родитель в состоянии спланировать для ребёнка диету с исключением целого ряда продуктов питания и не создать при этом дефицит необходимых растущему организму веществ.

Такое же отсутствие доказательной базы в вопросе эффективности лечения аутизма касается и диет, исключающих сахар и пищевые красители. Стоит заметить, что избыточное потребление сладкого в принципе не идёт на пользу никому, однако и это никак напрямую не связано с интенсивностью симптомов аутизма. А пищевые красители как таковые в разумном объёме совершенно безвредны и не оказывают никакого воздействия на здоровье и поведение человека.

Среди терапий, эффективность которых никак не была подтверждена научно, есть так называемая холдинг-терапия — терапия объятиями. Кажущаяся безобидной и даже привлекательной, она может принести немалый психологический вред тем детям и взрослым с РАС, у которых имеется гиперчувствительность к прикосновениям. Хотя дело не только в повышенной чувствительности, но и в акте принуждения к физическому контакту, к действиям, которые ребёнок совершать не хочет, и в возможных травмах вследствие этого. А это само по себе является насилием. Таким образом, этот вид терапии совсем не такой безвредный, как арт-терапия, и совершенно не рекомендуется к применению, в том числе и ресурсом Research Autism.

Далее следуют краниосакральная терапия и остеопатия — виды мануальной терапии, являющейся направлением псевдомедицины, а также относящиеся туда же акупунктура и хиропрактика. Нетрадиционные и ничем не подтверждённые псевдомедицинские манипуляции с телом могут приводить к травмам, а инвазивные методы типа иглоукалывания, имеют более высокий риск осложнений и даже заражений. Их эффективность ни разу не была доказана ни для какого вида заболеваний и расстройств.

На этом лёгкие виды лечения и терапий заканчиваются, и мы перейдём к более жёстким и совсем странным вещам, на которые идут родители аутистичных детей.

5 BioBarica Барокамера

Гипербарическая оксигенация — использование кислорода под давлением в барокамерах. Сам по себе метод показан исключительно для кессонной болезни и других осложнений, связанных с дайвингом. Какие бы то ни было положительные эффекты для расстройств аутистического спектра отсутствуют, зато имеются риски осложнений, вследствие чего подвергать ребёнка не слишком приятному опыту пребывания в барокамере является ничем не оправданным и дорогим действием. Среди осложнений имеются разные виды баротравм (физического повреждения органов — глаз, лёгких, зубов), а также кислородное отравление.

В альтернативной медицине применяются и другие виды кислородной терапии, такие как инъекции, оксигенация крови и даже введение кислорода под давлением через отверстия тела. Думаю, бесполезность в вопросах лечения, а также потенциальную опасность подобных практик отдельно озвучивать не требуется.

Далее по степени тяжести идёт хелирование — выведение из организма ребёнка с РАС якобы накопившихся в нём в больших количествах тяжёлых металлов (обычно в этом винят всё ту же вакцинацию). Во-первых, прививки не приводят к накоплению в организме ни тяжёлых металлов в принципе, ни ртути в частности, и тому посвящен целый ряд научных статей. Есть родители, которые проводят связи между симптоматикой РАС и отравлением ртутью, но признаться, не слишком понятно, как среди свойственных хроническому отравлению ртутью головной боли, апатии, слабости, тремора рук и ног и других кто-то смог увидеть «типичные симптомы аутизма».

Во-вторых, хелирование не является безопасным и может приводить даже к смерти ребёнка (такие случаи были зафиксированы). Но особенно это опасно, когда родители занимаются «хелированием» ребёнка, покупая нерегулируемые препараты, доступные без рецептов.

Выведение тяжёлых металлов из организма применяется во вполне конкретных случаях реального отравления, и сама процедура должна проводиться под тщательным наблюдением врачей, так как у неё существуют свои риски, побочные эффекты и осложнения, включая повреждения почек и аллергические реакции. При недобросовестном проведении хелирования высока вероятность нервно-психических нарушений и даже летального исхода.

И наконец, токсичное средство, которое родители дают своим аутистичным детям по совершенно непонятным причинам: 28% раствор промышленного отбеливающего агента, носящего даже издевательское название MMS: Miracle Mineral Solution («Чудесный минеральный раствор») или Miracle Mineral Supplement («Чудесная минеральная добавка»). Изобретателем этого ужаса был Джим Хамбл — человек сомнительного психического здоровья, бывший саентолог, считавший, что он бог из галактики Андромеда, и утверждавший, что его «лекарство» может лечить практически всё, включая аутизм. Кажется, только этих фактов уже достаточно, чтобы никогда даже не прикасаться к «чудо-решению». Однако находится немало родителей, у которых даже это не вызывает никакого скептицизма и подозрений, и принимающих решение давать своим детям токсичный препарат, что ожидаемо приводит к весьма плачевным последствиям не только в вопросах здоровья и жизнеспособности детей, но и к судебным разбирательствам и арестам за нанесённый вред, за летальные исходы и мошенничество.

Думаю, не стану подробно рассказывать ещё и о горячих ваннах и паразитических червях, используемых для того, чтобы «обмануть организм» и избавить ребёнка от аутизма. Надеюсь, не найдётся родителей, готовых так мучить своих чад (хотя после всего вышеперечисленного уверенности в этом как-то не очень много).

Природа расстройств аутистического спектра такова, что никакого лекарства не существует. Если есть необходимость или желание, можно контролировать некоторую симптоматику проверенными методами под наблюдением настоящих врачей, заниматься безобидными видами досуга и прилагать усилия в сторону социализации ребёнка, к обучению его необходимым для самостоятельной жизни навыкам— сегодня существует достаточно проверенных методов, не относящихся к странному миру «альтернативной медицины», которые могут в этом помочь. Конечно, есть дети с РАС, находящиеся на краю спектра, которые никогда не смогут жить одни, которые не контактируют с родителями и даже не разговаривают, вызывая постоянное беспокойство за их будущее. Можно, конечно, сказать, что родителями таких детей движет отчаяние и желание помочь, что «пойдёшь на всё» ради благополучия своего ребёнка, но на самом деле это не оправдание преступных и вредоносных действий. Если человек нарушил закон, потому что не знал, что так поступать нельзя, он всё равно остаётся виновным. Так и здесь: наносимый по незнанию и нежеланию обращаться к проверенным методам вред не освобождает от ответственности и не делает поведение родителя по отношению к ребёнку более хорошим.

Рекомендую ознакомиться с приведёнными ниже ссылками на использованные материалы, среди которых есть статьи как на английском, так и на русском.

Ссылки на материалы:

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