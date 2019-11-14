Оттава, , 10:21 — REGNUM Большое количество сахара в пище грозит возникновением воспалительных заболеваний кишечника. К такому выводу пришли ученые из канадского Университета Альберты, их работу публикует Scientific Reports.

Они провели эксперименты на мышах. Одной группе животных давали сбалансированное питание, другой — пищу с высоким содержанием сахара. После двух дней у мышей во второй группе появилась повышенная восприимчивость к химически вызванному колиту — воспалению слизистой оболочки толстой кишки. У них зафиксировали повреждения ткани кишечника.

В отчете говорится, что рацион с высоким содержанием сахара и низким содержанием клетчатки провоцирует появление «вредных» микробов, например, кишечной палочки. После того, как мышам стали давать короткоцепочечные жирные кислоты, которые вырабатывают полезные бактерии, их кишечник пришел в норму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские диетологи назвали вредными более 60% популярных продуктов питания, включая хот-доги, мороженое, сладости и попкорн. В таких продуктах слишком много жиров, соли или сахара, выяснили ученые.

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