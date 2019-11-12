Новосибирск, , 11:12 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил в Новосибирской области Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

https://twitter.com/Kremlinpool_RIA/status/1194157813242695680

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев сегодня, 12 ноября, находится в Новосибирске. Сейчас на площадке государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» проходит совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в стране.

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