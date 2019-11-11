Как стало известно, в совещании, которое сегодня, 12 ноября, на площадке государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Кольцово проведёт Дмитрий Медведев, будут участвовать также заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, представители министерств и руководители профильных предприятий.
Также запланирована рабочая встреча Дмитрия Медведева с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
В правительстве РФ рассказали, зачем Дмитрий Медведев едет в Новосибирск
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, которого сегодня, 12 ноября, ждут в Новосибирске, проведёт на площадке государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в стране.
«Участники совещания обсудят вопросы реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019−2027 годы, деятельность центров геномных исследований по обеспечению биологической безопасности, технологической независимости и в целях развития сельского хозяйства, а также перспективы участия индустриальных партнёров во внедрении прикладных разработок центров генетических исследований», — уточняется на сайте правительства России.
В Новосибирске ждут Дмитрия Медведева
В Новосибирской области к приезду премьер-министра РФ Дмитрия Медведева начали готовиться ещё накануне.
«По традиции к приезду высоких гостей первыми начали готовиться силовые структуры. В соседнем с наукоградом Советском районе сотрудники полиции опечатывают подвалы, а на автодороге Академгородок — Кольцово установлена камера фото‑ и видеофиксации», — пишет «Новая Сибирь».