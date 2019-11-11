Председатель российского правительства Дмитрий Медведев отправился в Сибирь. В течение двух дней — 12 и 13 ноября — он побывает в Новосибирске и Барнауле. Ключевым мероприятием станет совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в РФ.

На площадке Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» соберутся: заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а также представители министерств, руководители профильных предприятий.

Также Медведев проведёт рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

В ходе переезда на поезде из Новосибирска в Барнаул глава российского правительства проведёт совещание, на котором будут рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. По прибытии в Барнаул Дмитрий Медведев проведёт рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

В течение 13 ноября глава российского правительства побывает в селе Санниково Алтайского края, где состоится совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов. Также председатель правительства РФ осмотрит ряд социальных объектов села.

Редакция ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию обо всём, что связано с этой поездкой.