Москва, , 08:37 — REGNUM Набор участников восьмимесячного изоляционного эксперимента по моделированию космического полёта начнётся 11 ноября. Об этом рассказал ТАСС главный менеджер проекта SIRIUS Марк Белаковский.

Следующий этап эксперимента SIRIUS продлится 240 суток. За это время будут воспроизведены основные этапы межпланетной экспедиции, включая полёт к условной планете с Земли, проведение орбитальных исследований, посадка на исследуемую планету и возвращение на Землю.

Участники эксперимента должны будут воспроизводить все работы, выполняемые в подобной экспедиции, включая техническое обслуживание, управление космическим кораблём и робототехническими средствами. При проведении эксперимента будут использоваться физические модели и технологии виртуальной реальности.

Главный менеджер проекта рассказал, что приём заявок от желающих принять участие в эксперименте будет открыт 11 ноября и продлится до конца месяца. Команда участников будет международной, поэтому знание английского языка является обязательным условием. Планируется, что участие в эксперименте примут врачи, инженеры, учёные и программисты, а также профессиональные космонавты.

Напомним, проект SIRIUS проводится Институтом медико-биологических проблем РАН в сотрудничестве с Программой исследований человека американского аэрокосмического ведомства NASA. Предыдущий изоляционный эксперимент SIRIUS проводился в начале 2019 года и продолжался 120 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года участники изоляционного эксперимента SIRIUS провели моделирование выхода на поверхность Луны с использованием технологий виртуальной реальности.

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