Экипаж проекта «SIRIUS-19» совершил виртуальный выход на поверхность Луны

Москва, , 08:09 — REGNUM Участники изоляционного эксперимента по имитации лунной экспедиции «SIRIUS-19» совершили первый «выход» на поверхность естественного спутника Земли. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Проект по моделированию лунной экспедиции «SIRIUS-19», проводящийся в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, является частью подготовки к пилотируемым миссиям на Луну. В 120-суточном эксперименте «SIRIUS-19» принимают участие лётчик-космонавт Герой России Евгений Тарелкин, инженер РКК «Энергия» Жидова Дарья, испытатель-исследователь Степанова Анастасия, испытатель-врач Федяй Стефания, а также двое представителей США — испытатели-исследователи Повилаитис Рейнхолд и Миркадыров Аллен.

В Роскосомсое рассказали, что экипаж «SIRIUS-19» «достиг» Луны и совершил первый эксперимент по моделированию выхода на поверхность в скафандрах с комплексами виртуальной реальности.

Согласно плану эксперимента, работы «на поверхности Луны» будут продолжаться в течение десяти суток, после чего будет смоделировано возвращение экипажа на корабль, облёт Луны и возвращение на Землю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в ИМБП РАН для проведения изоляционного эксперимента «SIRIUS-19» был подготовлен специальный комплекс, включающий системы жизнеобеспечения, медико-технические и экспериментальные установки.

Читайте ранее в этом сюжете: В ИМБП подготовили комплекс для моделирования космической экспедиции