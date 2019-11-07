Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вскрыли капсулу с лунным грунтом, которая лежала нетронутой с момента доставки ее на Землю в 1972 году. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба NASA.

Сообщается, что данную капсулу привезла экспедиция программы «Аполлон-17». Это был шестой и пока последний полет на Луну американских астронавтов.

«Сегодня мы можем сделать измерения, которые были просто невозможны в годы программы Apollo», — приводятся слова научного сотрудника NASA доктора Сары Нобл.

Как говорится в материале космического агентства, часть проб, которые были доставлены с Луны, решили оставить запечатанными для того, чтобы потом изучить с помощью передовых технологий. Второй подобный контейнер планируют вскрыть в январе 2020 года.

Оба образца были взяты возле кратера Лара. Ученые полагают, что новые изыскания помогут в подготовке будущих экспедиций на Луну.

Напомним, ранее корпорация Boeing продемонстрировала общественности проект нового аппарата для высадки астронавтов на Луну.