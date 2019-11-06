Вашингтон, , 11:49 — REGNUM В Соединенных Штатах корпорация Boeing представила проект аппарата для высадки астронавтов на поверхность Луны, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что модуль, который носит рабочее название Human Lander System, состоит из двух частей. Первая отвечает за высадку на поверхность Луны, вторая — за подъем на орбиту.

Также предполагается, что аппарат можно будет состыковать окололунной станцией Gateway или космическим кораблем Orion.

Читайте также: В 2022 году NASA отправит на Луну робота для поиска воды — СМИ

Как сообщало ИА REGNUM, калифорнийская компания OffWorld планирует создать новое поколение космических роботов, которые будут помогать астронавтам NASA во время их высадки на Луну в 2024 году.

В настоящее время специалисты компании создают роботов для шахт, строительных площадок, туннелей и для других инфраструктурных объектов. По мере их внедрения в деятельность, у разработчиков появится понимание, как оборудование работает в разных средах.

Читайте также: NASA представило новые скафандры для полётов на Луну и Марс