Пекин, , 13:34 — REGNUM

Китайское национальное космическое управление (CNSA) начало приём заявок от исследовательских центров страны на проведение экспериментов на борту разрабатываемой орбитальной станции. Об этом сообщает газета China Daily.

В июне CNSA утвердило первую серию научных проектов, которые будут реализованы на разрабатываемой пилотируемой орбитальной станции. В рамках первого этапа будут реализованы 9 научных проектов, в которых примут участие научно-исследовательские центры 17 стран.

Сейчас в CNSA открыли приём заявок для второй серии исследований. Заявки принимаются не только от научных центров, но и от университетов.

«После развёртывания космической станции мы сможем проводить сотни, даже тысячи экспериментов, что значительно повысит уровень космических исследований в Китае», — отметил Чжан Вэй из Технологического и инженерного центра по использованию космического пространства Китайской академии наук.

Планируется, что первый модуль китайской орбитальной станции будет запущен в 2020 году. Начало постоянной эксплуатации назначено на 2022 год, ожидается, что станция будет использоваться не менее 10 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно, что в Китае начали подготовку первого экипажа, который будет заниматься монтажом орбитальной станции.

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