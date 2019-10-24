Москва, 24 октября 2019, 14:23 — REGNUM Россия заинтересована в большем участии в проектах Большого адронного коллайдера (БАК), сообщает 24 октября Минобрнауки России со ссылкой на заместителя ведомства Григория Трубникова.
Накануне в министерстве прошло 41-ое заседание комитета «Россия — ЦЕРН» с участием главы Европейской организации по ядерным исследованиям Фабиолы Джанотти. На встрече Трубников отметил важность участия России в развитии и модернизации коллайдера.
«Сейчас идет технологический перерыв в работе коллайдера, когда новое оборудование ставится в туннель, чтобы коллайдер заработал через короткое время совсем с другим качеством. И очень важно, что большая часть этого оборудования была создана и изготовлена на территории Российской Федерации», — сказал представитель ведомства.
По итогам встречи стороны согласились, что проведенное заседание стало хорошей возможностью для углубления и расширения сотрудничества в рамках проектов, реализуемых ЦЕРН.
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