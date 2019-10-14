Дубна, Московская область, , 15:47 — REGNUM Физики проекта CMS при Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) впервые измерили изменение массы топ-кварка, сообщает 14 октября пресс-служба Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ).

Учёные искали, как часто при столкновениях образуются пары частиц, составляющие верхний кварк и аналог антивещества. Они провели измерение в трёх различных энергетических диапазонах, между 400 ГэВ и 1 ТэВ, а затем сравнили результаты с теоретическими предсказаниями скорости образования верхнего кварка-антикварка. Из этого сравнения они получили массу верхнего кварка на этих трёх энергетических шкалах.

Таким образом, впервые было показано, как масса топ-кварка, самого тяжелого из шести типов кварков, меняется в зависимости от масштаба энергии, используемого для измерения частицы.

Теория квантовой хромодинамики, как часть Стандартной модели, предсказывает это изменение. Поэтому наблюдение за бегущими массами кварков может обеспечить способ проверки квантовой хромодинамики и Стандартной модели.

Compact Muon Solenoid (CMS) — один из двух больших универсальных детекторов элементарных частиц на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН. Он расположен в подземном экспериментальном зале рядом с деревней Цесси на территории Франции недалеко от границы с Швейцарией. Ученые ОИЯИ принимают активное участие в эксперименте.

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