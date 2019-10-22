Москва, , 09:56 — REGNUM В России менее чем через десять лет будут созданы 65 новых генетических лабораторий мирового класса. Об этом на сегодняшней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

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Вице-премьер напомнила о завершившимся недавно конкурсе по отбору генетических центров в рамках федеральной научно-технической программы развития геномных исследований, рассчитанной до 2027 года.

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«В соответствии с вашим указом мы ещё в апреле этого года приняли федеральную научно-техническую программу развития геномных исследований, которая шире, безусловно, чем только те центры, которые мы отобрали», — сообщила Голикова.

По её словам, на их деятельность из федерального бюджета за шесть лет планируется направить 11,2 млрд рублей, причем 1,3 млрд — уже в 2019 году.